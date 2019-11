Tre morti casa, forse omicidio-suicidio

ORVIETO (TERNI), 14 NOV - Un uomo, la moglie e la figlia sono stati trovati morti nella notte in un'abitazione del centro di Orvieto: secondo l'ipotesi al vaglio dei carabinieri si sarebbe trattato di un duplice omicidio da parte dell'uomo poi suicidatosi. Accanto al suo cadavere i militari hanno trovato un'arma da fuoco. L'abitazione si trova in vico Sant'Antonio, nel centro della città. A dare l'allarme il fratello dell'uomo arrivato a casa intorno all'una della notte. Il presunto autore dell'omicidio-suicidio aveva 66 anni, 67 la moglie e 34 la figlia. I corpi sono stati trovati ciascuno in una stanza diversa. Le cause di quanto successo sono ancora al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Terni.