The Crown 3, arriva premio oscar Olivia Coleman

ROMA, 13 NOV - A tenere alto un genere che non conosce crisi dopo un anno e mezzo di distanza dall'ultima, sta per iniziare la terza e attesissima stagione di The Crow su Netflix, la serie originale di successo mondiale che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da domenica 17 novembre. Incentrata come noto sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica, stavolta nel periodo che va dal 1964 al 1977. Nella terza serie creata da Peter Morgan, Olivia Colman ereditera' il ruolo della sovrana da Claire Foy, mentre Tobias Menzies sara' il principe Filippo al posto di Matt Smith. I nuovi episodi vedono tra le altre protagoniste Helena Bonham Carter volto triste e duro della Principessa Margaret. Dopo aver posto l'attenzione sul matrimonio tra Elisabetta e Filippo fino alla nascita del quarto e ultimo figlio della regina, il principe Edoardo si concentra sugli anni più succosi del regno. Quelli più vicini a noi. Anche solo per le conseguenze di questi eventi: l'incontro tra Carlo (Josh O'Connor) e Camilla (interpretata da Emerald Fennell) per esempio, avvenuto a una partita di polo. Inoltre The Crown 3 suggerisce l'ipotesi che Elisabetta abbia avuto un'amicizia stretta con un conte. La corte sostiene che il legame della Regina con il nobile direttore delle sue scuderie sia stato solo un bel rapporto di amicizia, e niente più. Anche se lo soprannominò affettuosamente Porchie. Mentre, Peter Morgan, il creatore, difende l'attenzione all'episodio facendo appello al suo diritto di licenza poetica, in quanto creatore di uno show di finzione. (ANSA).