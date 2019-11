Nike, stop a vendite su Amazon

NEW YORK, 13 NOV - Nike non venderà più i suoi prodotti su Amazon. Il colosso dell'abbigliamento sportivo ha deciso di concentrarsi sulla vendita diretta, anche se continuerà a cercare partnership con altri venditori e altre piattaforme. Nike aveva annunciato un accordo nel 2017 per la vendita di prodotti su Amazon in cambio di politiche più stringenti contro i prodotti contraffatti. Per Amazon si tratta di un colpo ai suoi sforzi per corteggiare i grandi marchi.