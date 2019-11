Sindaco S. Lorenzo, restate a casa

BOLZANO, 13 NOV - "Le strade di montagna non sono percorribili. Restate a casa, anche se manca la corrente elettrica. La sicurezza va prima di tutto". Lo scrive su Facebook Martin Ausserdorfer, sindaco di San Lorenzo di Sebato in val Pusteria. Secondo Ausserdorfer, ampie zone della valle attualmente sono senza corrente elettrica. "I tecnici dell'Edyna stanno lavorando già tutta la notte per ripristinare la connessione. Sono stati richiesti rinforzi, la situazione è molto pericolosa. Serve pazienza e sangue freddo", scrive il sindaco.