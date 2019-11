Ucciso martellate, il figlio confessa

ROMA, 12 NOV - Ucciso a martellate nella sua azienda dal figlio che poi ha confessato. La vittima, un uomo di 76 anni, è stato trovato per terra in un lago di sangue. A scoprire il delitto la figlia che non sentiva il padre dalla mattina. Il figlio, un 38enne con precedenti, ha poi confessato. Indaga la polizia.