Castellitto artigiano in Pezzi Unici

FIRENZE, 12 NOV - Sergio Castellitto è Vanni il falegname, maestro dell'intaglio e del restauro, e Giorgio Panariello, l'amico fabbro.Al via domenica 17 novembre una nuova fiction di Rai 1 dal titolo 'Pezzi unici' con i due attori tra i protagonisti. La serie diretta da Cinzia Th Torrini è composta da sei puntate, sarà un mix tra il dramma e il giallo e si preannuncia già uno dei prodotti di qualità della Rai di questo autunno, anche perché ha deciso, in un mondo dominato dalla velocità e tecnologia di puntare sull'artigianato. La presentazione a Firenze nell'Antico Setificio (dove sono state girate alcune puntate). La storia, coprodotta da Rai Fiction, Indiana Production e Cassiopea Film Production, è ambientata nel mondo dell'artigianato toscano. Una vicenda che si colora di giallo per la trama che ricostruisce poco a poco la morte del figlio di Vanni (Castellitto) avvenuta anni prima. Nel cast Irene Ferri, Marco Cocci, Fabrizia Sacchi. (ANSA).