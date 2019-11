Bimbo si sente male in strada e muore

GENOVA, 11 NOV - Un bambino di tre anni è morto nel primo pomeriggio all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il piccolo, secondo quanto raccontato dalla mamma, aveva avuto nei giorni scorsi febbre alta. Questa mattina la temperatura era scesa e la donna e il bimbo erano usciti per accompagnare il fratello più grande a scuola, a Sampierdarena. Mentre erano in strada il piccolo si è sentito male ed è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico dove è arrivato in condizioni disperate. Il pubblico ministero Paola Calleri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e verrà eseguito un esame medico per chiarire le cause del decesso. I medici escludono che possa essere stato colpito da meningite. Il piccolo era in regola con i vaccini. Non si esclude che una malformazione congenita possa averne aggravato le condizioni.