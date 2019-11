Iraq: CSD, Italia resti in aree crisi

ROMA, 11 NOV - "Il recente attacco al nostro contingente in Iraq conferma che il terrorismo transnazionale resta la principale minaccia per l'Italia e per tutta la Comunità Internazionale. È necessario continuare a garantire la nostra presenza nelle principali aree di instabilità e contribuire con decisione alle strategie tese a sviluppare un efficace sistema di contrasto comune al fenomeno". E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio Supremo di Difesa.