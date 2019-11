Tecnici, rischio sovrastima plastic tax

ROMA, 11 NOV - La manovra rischia di sovrastimare gli incassi previsti dalle nuove tasse, da quella sulle auto aziendali a quelle sulla plastica. Lo scrivono i tecnici del Servizio Bilancio del Senato chiedendo una verifica su una sovrastima della plastic tax per "circa 800 milioni di euro". Da chiarire anche perché si considera "fisso" l'incasso visto che si dovrebbero ridurre gli imballaggi monouso. Lo stesso vale per la sugar tax. Dubbi anche sulle sigarette: "in via prudenziale sarebbe opportuno non ascrivere maggiori entrate" nel 2020.