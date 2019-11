Brasile: petrolio raggiunge tartarughe

ROMA, 11 NOV - Tracce di petrolio sono state trovate sulla spiaggia di Pontal do Ipiranga a Linhares, città dello Stato brasiliano di Espirito Santo (sud-est) dove c'è una base del progetto Tamar, dedicato alla ricerca, protezione e controllo delle tartarughe marine in via di estinzione. Si tratta della seconda località di Espirito Santo colpita dal greggio negli ultimi quattro giorni, fa notare Agencia Brasil. Dopo essersi diffusa nei nove Stati nord-orientali (Alagoas, Bahia, Cearà, Maranhao, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe), la sostanza inquinante, di origine ancora sconosciuta, avanza dunque nella regione sud-orientale verso sud. La capitale dello Stato, Vitoria, dista circa 170 chilometri da Pontal do Ipiranga. Secondo la Marina, le analisi del prodotto raccolto quattro giorni fa a Sao Mateus hanno confermato che è lo stesso petrolio che ha colpito la costa del Nordest.