Della Vedova,certezze per cannabis light

ANCONA, 11 NOV - "Vogliamo ridare certezze, dicendo che tutto quello che riguarda la cannabis sativa, che non è la indica da cui si ricavano hascisc o marijuana, è legale ovviamente nell'esercizio imprenditoriale rispettoso di tutte le altre normative". Così il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova a margine di un evento ad Ancona organizzato dal Gruppo +Europa Marche, coordinato da Mattia Morbidoni, in difesa del settore della cannabis light. Della Vedova ha parlato della presentazione di un "emendamento in Senato che ci auguriamo possa essere discusso nella prima occasione utile per modificare la normativa laddove, introducendo limiti o ancora, dopo alcune sentenze che si sono riferite all'effetto drogante, ha determinato un'incertezza che sta penalizzando fortemente centinaia di imprenditori". "Nelle Marche come in tante regioni italiane - ha ricordato - ci sono decine, centinaia di imprenditori che hanno investito nella filiera agroindustriale della cannabis sativa".