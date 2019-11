Atteso un metro di neve in Alto Adige

BOLZANO, 11 NOV - Dopo l'estate di San Martino l'inverno: sono le due facce di questo autunno in Alto Adige. Alla neve caduta nei giorni scorsi in quota nei prossimi giorni si aggiungerà altra. Attualmente sta leggermente nevicando al Brennero. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin all'ANSA, soprattutto domani sera e venerdì sono attese forti precipitazioni con neve in quota, in alcune zone della provincia addirittura fino ad un metro. Il servizio meteorologico austriaco Zamg annuncia al Brennero 40 centimetri di neve entro mercoledì. L'attrezzatura invernale è indispensabile.