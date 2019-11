Conte a sindaco Taranto, valutare tutto

TARANTO, 11 NOV - "Quest'oggi ho avuto nuovamente modo di conversare lungamente al telefono con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stiamo valutando ogni aspetto non solo della complessa vicenda dell'ex Ilva, ma soprattutto del modello di sviluppo che adesso vogliamo tutti insieme sostenere a Taranto". Lo rende noto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. "Nel mare di difficoltà e preoccupazioni - aggiunge Melucci - i miei concittadini possono quanto meno avere la certezza che lo Stato e gli enti locali sono presenti e non hanno intenzione di lasciare soli lavoratori, famiglie, giovani ed imprese di questa bella terra". Nonostante tutto, "Taranto - osserva - può davvero aspirare a diventare un metro di paragone positivo per le politiche di cui il Paese deve inevitabilmente dotarsi per affrontare le sfide dei nostri tempi. Attendiamo fiduciosi che gli sforzi del Governo aprano qualche spiraglio". "Torneremo senz'altro a confrontarci con il presidente Conte e i suoi Ministri nel corso della settimana".