Salvini, sosterremo decreti salva-posti

FORLI', 11 NOV - Sulla ex Ilva, ma anche su altri dossier economici, "stiamo presentando tutti gli emendamenti del caso per garantire che le imprese non scappino dall'Italia, da Taranto così come da Bologna o da Forlì. Speriamo che il Governo ci ripensi perché il caso Ilva rischia di diventare in realtà, tanti casi Ilva, la tassa sulla plastica, sulle bevande zuccherate in Emilia e in Romagna rischiano di fare disastri". Lo ha detto, a margine di un comizio a Forlì, Matteo Salvini. Ad esempio, ha sottolineato, "il blocco alla ricerca di petrolio alla Romagna rischia di fare disastri. Presentiamo i nostri emendamenti e siamo pronti a sostenere eventuali decreti che il Governo porta per salvare i posti di lavoro. Quando ci sono in ballo migliaia di operai non c'è maggioranza o opposizione che tenga. Sicuramente - ha concluso Salvini riferendosi alla ex Ilva - al Governo ci sono o degli incapaci o degli incompetenti perché non occorreva uno scienziato per capire che quel decreto avrebbe fatto scappare la multinazionale".