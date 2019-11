Rogo libreria:Raggi,parco ora illuminato

ROMA, 11 NOV - "Il parco davanti la libreria Pecora elettrica nel quartiere Centocelle da ieri è completamente illuminato. Abbiamo voluto dare una risposta immediata ai cittadini: più luce significa meno possibilità che possano accadere episodi inquietanti come quelli che si sono registrati negli ultimi giorni". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb. "Durante il weekend, nel parco Don Cadmo Biviati, Acea ha installato - scrive - nuovi pali della luce che illuminano tutto il perimetro e la parte centrale del parco: dall'ingresso del Forte Prenestino a tutta l'area adiacente via delle Palme, compresa l'area giochi del parco. Si tratta di una soluzione temporanea che sarà in essere fin quando non verrà installato un impianto definitivo - pensate il vecchio impianto che non funzionava era di ben 15 anni fa! L'importante per noi, lo ribadisco, era dare una risposta veloce e concreta dal punto di vista dell'illuminazione. Noi ci siamo", ha aggiunto Raggi.