Papa: economia non porti a 'usa e getta'

CITTA' DEL VATICANO, 11 NOV - Una economia che non si basa sull'etica porta ad una cultura "usa e getta". Lo ha evidenziato Papa Francesco aggiungendo che per il vero sviluppo non basta "far quadrare i bilanci". "Uno sguardo alla storia recente, in particolare alla crisi finanziaria del 2008, ci mostra - ha detto il Papa ricevendo in udienza i membri del 'Consiglio per un capitalismo inclusivo' - che un sistema economico sano non può essere basato su profitti a breve termine a spese di uno sviluppo e di investimenti produttivi, sostenibili e socialmente responsabili a lungo termine". Per il Papa "il vero sviluppo non può limitarsi alla sola crescita economica, ma deve favorire la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo". "Un sistema economico privo di preoccupazioni etiche non conduce a un ordine sociale più giusto, ma porta invece a una cultura 'usa e getta' dei consumi e dei rifiuti. Al contrario, quando riconosciamo la dimensione morale della vita economica" "siamo in grado di agire con carità fraterna".