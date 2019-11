Morales: il mondo ripudia il golpe

ROMA, 11 NOV - Evo Morales, che da ieri non è più a La Paz e ha fatto sapere di aver trovato rifugio nella zona del Cochabamba, è tornato a parlare via twitter, attaccando Luis Fernando Camacho, il leader del movimento dei comitati civici che ha portato alle dimissioni di Morales, e Carlos Mesa l'ex presidente della Bolivia ora leader del partito Comunidad Ciudadana. Sono, ha scritto, due "cospiratori" e "passeranno alla storia come razzisti e golpisti". "Il mondo e i patrioti boliviani - ha aggiunto - ripudiano il colpo di stato".