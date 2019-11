Corruzione nel Varesotto, tre arresti

MILANO, 11 NOV - Tre persone sono state arrestate dalla Gdf di Varese che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare (2 in carcere ed 1 agli arresti domiciliari) per corruzione, peculato, riciclaggio, reati in materia di appalti, fatture false e truffa ai danni del bilancio di un Comune della provincia varesina. Sono in corso una trentina di perquisizioni da parte di un centinaio di finanzieri, e maggiori informazioni verranno fornite alle 11 nel corso di un incontro con la stampa al Comando provinciale della Gdf di Varese.