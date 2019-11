Cinema: a sorpresa Midway vince a box office Usa

(ANSA-AP) - ROMA, 10 NOV - Il film sulla seconda guerra mondiale "Midway" ha segnato una vittoria a sorpresa al botteghino sul sequel di "The Shining" "Doctor Sleep" questo fine settimana. Domenica l'epopea di guerra del regista Roland Emmerich ha guadagnato circa 17,5 milioni di dollari nei cinema nordamericani per conquistare il primo posto nelle classifiche. Verso il fine settimana, gli esperti si aspettavano che il primo posto andasse alla Warner Bros per "Doctor Sleep", l'adattamento da Stephen King con Ewan McGregor. Ma ha incassato solo 14,1 milioni di dollari, quando si aspettava un incasso oltre i 25. "Playing With Fire", diretto da John Cena, ha esordito al terzo posto con 12,8 milioni, mentre la commedia romantica "Lo scorso Natale" con Emilia Clarke ha conquistato il quarto posto con 11,6 milioni. (ANSA-AP).