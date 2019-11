Viola divieto avvicinarsi ex, arrestato

SINALUNGA (SIENA), 10 NOV - Ha violato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, una 28enne residente a Orvieto, e all'obbligo di allontanarsi dalla casa familiare: per questo un 35enne di Sinalunga (Siena) è stato posto agli arresti domiciliari. L'ordinanza della custodia cautelare, emessa dal tribunale di Firenze per impedire all'uomo di avvicinarsi nuovamente all'ex, è stata eseguita ieri dai carabinieri che ora verificheranno quotidianamente la presenza dell'uomo all'interno della propria abitazione.