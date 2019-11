Hong Kong: sei parlamentari rilasciati

ROMA, 9 NOV - Sono stati tutti rilasciati su cauzione i parlamentari pro-democrazia arrestati dalla polizia di Hong Kong. Si tratta di sei persone fermate per aver ostacolato i lavori parlamentari, lo scorso maggio, durante la discussione della legge sull'estradizione in Cina che ha innescato le proteste. Un settimo parlamentare è stato convocato in commissariato e non si è presentato.