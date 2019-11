Bartomeu "Valverde ideale per il Barca"

(ANSA-AP) - BARCELLONA, 9 NOV - "Nelle prossime due o tre stagioni il nostro leader continuerà ad essere Leo Messi, poi cominceremo a pensare al dopo, con altri giocatori giovani in arrivo e altri che provengono dalla Masia". Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, non vuole ancora pensare al futuro senza il fuoriclasse argentino il cui attuale contratto scade nel 2021: "Da parte di tutti c'è la volontà di allungare questo contratto all'infinito. Farà come Pelé che ha giocato in una sola squadra in Brasile: anche Leo, una volta terminata la sua carriera, rimarrà legato a questa squadra per il resto della sua vita". Bartomeu cerca di dimenticare il mancato arrivo in Catalogna di Neymar ("Dopo quello che è successo l'estate scorsa è ancora del Psg e dobbiamo avere il massimo rispetto per quel club"), conferma la sua fiducia nel tecnico Ernesto Valverde: "Crediamo che sia l'allenatore ideale per guidare una squadra fatta di giocatori giovani e meno giovani. Lui è il giusto collante per costruire il nuovo Barca".