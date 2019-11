Casa Bianca contro riduzione dazi Cina

NEW YORK, 8 NOV - La Casa Bianca starebbe opponendo resistenza all'ipotesi di una riduzione graduale dei dazi nell'ambito del mini accordo commerciale con la Cina. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione sarebbe spaccata sull'ipotesi. Una riduzione delle tariffe "va contro" lo spirito dell'accordo originale raggiunto in ottobre e "non c'è cosa che Donald Trump odia di più" di qualcuno che torna indietro su un accordo, afferma Steve, l'ex controverso stratega della Casa Bianca.