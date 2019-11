Presidente Albania nel Foggiano, intesa

CASALVECCHIO DI PUGLIA (FOGGIA), 8 NOV - "Casalvecchio di Puglia è una comunità straordinaria che ha preservato l'identità e ha conservato un proprio orgoglio per le tradizioni, per la cultura arbreshe, che è bene integrata nella società italiana". Lo ha detto il presidente della Repubblica dell'Albania, Ilir Meta, in visita a Casalvecchio, nel Foggiano, in occasione di un protocollo d'intesa tra i Comuni arbreshe di Puglia, Molise, Campania e Abruzzo. "Siamo molto riconoscenti alle comunità che hanno saputo preservare la propria identità - ha detto - la propria lingua e tradizioni. E anche al popolo italiano che ha saputo dimostrare senso di cooperazione nei secoli", capendo bene che è "anche un patrimonio per l'Italia e l'Europa". "Sono sicuro - ha aggiunto - che anche i nostri sindaci saranno promotori del consolidamento dei rapporti Albania-Italia". Rispondendo sull'immigrazione, ha detto che "l'Albania oggi è un posto sicuro" e "cooperiamo con l'Italia" al fine di "garantire la sicurezza dei nostri Paesi".