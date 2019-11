Governo: Franceschini, facciamo squadra

FIRENZE, 8 NOV - "Non sono rassegnato" a un governo a fine corsa, "stando in una squadra bisogna comportarsi come una squadra, bisogna passarsi la palla a vicenda, non ci si devono fare dispetti e sgambetti, in questa maniera si vince". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini rispondendo ai giornalisti a margine della Conferenza nazionale dell'Aici, associazione che riunisce gli istituti culturali italiani, in Palazzo Vecchio a Firenze.