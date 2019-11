Sequestrata casa di riposo abusiva

MILANO, 8 NOV - Una mancata dichiarazione di redditi per oltre 450.000 euro con un'imposta evasa pari a circa 225.000 euro, da parte della titolare di una casa di riposo abusiva operante nella zona dell'alto lago di Como, è stata scoperta dalla Gdf di Menaggio (Como). "Celandosi sotto la falsa veste, a seconda dei casi, di affittacamere, B&B, casa-vacanze e residence - si legge in una nota della Gdf - la struttura funzionava come una vera e propria residenza assistenziale per anziani del tutto abusiva". La titolare della struttura è stata arrestata con l'accusa di sfruttamento del lavoro, esercizio abusivo della professione sanitaria, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre la struttura è stata sequestrata. L'attività abusiva, complice il prezzo altamente concorrenziale delle rette mensili (dai 1.200 ai 1.500 euro mensili), ha generato significativi guadagni, quantificati dalle Fiamme Gialle lariane in oltre 450 mila euro complessivi.