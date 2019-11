Tir va a fuoco e esplode, 2 Vvf feriti

BOLOGNA, 8 NOV - Due vigili del fuoco sono rimasti feriti durante un intervento per l'incendio di un camion, nella notte nell'area di servizio Cantagallo Ovest sull'A1, nel Bolognese. C'è stata un'esplosione e i due sono caduti da una scala, riportando fratture, uno al bacino e l'altro a un braccio. Sono stati portati all'ospedale Maggiore Anche altri pompieri della stessa squadra sono finiti a terra per lo spostamento d'aria. La chiamata di soccorso è arrivata alle 2.10 alla sala operativa del 115, per un incendio di un tir parcheggiato nell'area di servizio, direzione Sud. Lo spegnimento è stato portato a termine dai rinforzi arrivati dalla sede centrale di Bologna dei vigili del fuoco e del distaccamento volontario di Monzuno. L'autostrada è stata parzialmente interrotta durante le operazioni di soccorso. E' intervenuta anche la Polizia Stradale e personale di Autostrade. Le operazioni si sono concluse alle 6.30.