A. Mittal: Di Maio, da Salvini resa

ROMA, 7 NOV - "Qui invece come hanno reagito i leghisti alla minaccia di Arcelor Mittal? Salvini: "Reintrodurre subito l'immunità". Una resa senza condizioni. Tra un po' gli portano anche la scorzetta di limone". Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Senza contare che la multinazionale ha già detto che lo scudo non c'entra e che comunque loro lasceranno per strada 5mila persone. Siamo arrivati al paradosso che la multinazionale fa leva sui sovranisti per piegare la volontà dello Stato", aggiunge.