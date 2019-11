A. Mittal:Conte,parti civili in giudizio

ROMA, 7 NOV - Il premier Giuseppe Conte ha chiesto alle istituzioni locali di sostenere come parti civili la difesa del contenzioso. E' quanto viene riferito da fonti presenti al tavolo in corso a Palazzo Chigi su ArcelorMittal. Il senso del ragionamento del presidente del Consiglio, si apprende, è che se tutti si costituiscono in giudizio, "siamo più forti".