A.Mittal: Di Maio, Stato chieda i danni

ROMA, 7 NOV - "La prima cosa che voglio dirvi è che in questi giorni si sta consumando una battaglia per la sovranità dello Stato italiano. Se una Multinazionale ha firmato un impegno con lo Stato, lo Stato deve farsi rispettare, chiedendo il rispetto dei patti e facendosi risarcire i danni". E' quanto chiede il capo politico del Movimento Cinque stelle, Luigi Di Maio, in un post su facebook.