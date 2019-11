Salvini, vinceremo in Emilia Romagna

VERONA, 7 NOV - "Questo governo è durato anche troppo, non è rappresentativo degli italiani. Quello che è accaduto in Umbria è sotto gli occhi di tutti. Noi auspichiamo di replicare allo stesso modo anche in Emilia Romagna". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine della sua visita alla Fieracavalli di Verona. "La nostra volontà - ha aggiunto - è di tornare a governare al più presto, con nostri ministri, per portare a casa tutte quelle battaglia che sono rimaste bloccate, una su tutte: l'autonomia. Dobbiamo assolutamente tornare a governare il paese".