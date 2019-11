Zucchero, in tempi non sereni mia redenzione passa dal blues

MILANO, 07 NOV - Esce domani il tutto il mondo il nuovo album di Zucchero. Intitolato 'D.O.C.', il lavoro di Fornaciari, prodotto da Don Was, ha una scaletta di undici brani inediti, tre bonus track e segna il ritorno in scena di Zucchero a tre anni di distanza dal precedente 'Black cat'. L'album è stato anticipato dal singolo 'Freedom', con l'artista britannico Rag'n'Bone Man. Dal vivo, Fornaciari partirà con un tour mondiale il prossimo aprile e a settembre 2020 tornerà anche all'Arena di Verona, con dodici concerti, per gli unici appuntamenti italiani dell'anno. "Vivo i tempi in cui tutti viviamo - ha detto Zucchero - e ho abbandonato molti doppi sensi perché non è periodo per essere così goliardici e sereni. La mia redenzione, però, passa sempre dal blues". (ANSA).