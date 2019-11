Sardegna: scoppia il caso nomine

CAGLIARI, 7 NOV - Le nomine dei direttori generali in Sardegna diventano un caso politico. Solo oggi sono state presentate due interrogazioni da parte delle opposizioni, una dei Progressisti sulla designazione dei manager esterni all'amministrazione regionale, cioè quattro dg su 23, l'altra del M5s sulla scelta di uno dei quattro, il nuovo direttore della Protezione civile Antonio Belloi. "La Giunta - attacca il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus - dovrebbe revocare immediatamente gli incarichi perché si tratta di nomine a rischio di illegittimità". In primo luogo, spiega, per "la totale mancanza di trasparenza che le ha caratterizzate, tanto nelle informazioni, la cui pubblicazione sarebbe obbligatoria per legge, quanto per ciò che concerne le delibere di Giunta". E poi perché, argomenta Agus, "attraverso l'accesso agli atti sono stati acquisiti ulteriori nuovi elementi che hanno aumentato la preoccupazione dei consiglieri".