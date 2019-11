Champions: Juventus agli ottavi

ROMA, 6 NOV - La vittoria sul capo della Lokomotiv Mosca (2-1 nel recupero) vale per la Juventus il passaggio agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. In classifica infatti la squadra di Sarri sale a 9 punti, contro i 7 dell'Atletico Madrid (in campo fra poco), i 3 della Lokomotiv e gli zero punti del Bayer Leverkusen, che incontra questa sera i 'colchoneros'.