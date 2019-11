Costa vedrà aziende su plastic tax

RIMINI, 6 NOV - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha invitato i produttori di plastica a un incontro nei prossimi giorni al Ministero per discutere di modifiche alla plastic tax contenuta nella manovra. L'invito è stato fatto oggi nel corso di un convegno a Ecomondo, la fiera a Rimini della green economy. "Venite nei prossimi giorni con una posizione unitaria", ha detto Costa agli imprenditori presenti. "Accettate la sfida per costruire una proposta di modifica", ha aggiunto. Costa ha spiegato di "voler modificare in parlamento il disegno di legge", prevedendo "un credito di imposta supplementare per le imprese che modifichino i loro sistemi, dell'ordine del 20-25%". Per il ministro, la plastic tax deve essere una "tassa di scopo" per aiutare le imprese del settore a riconvertirsi a produzioni sostenibili.