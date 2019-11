Unicredit vende quota in Mediobanca

MILANO, 6 NOV - Unicredit vende sul mercato attraverso un accelerated book bulding l'intera quota dell'8,4% che detiene in Mediobanca. Il book building inizierà immediatamente. BofA Securities, Morgan Stanley e UniCredit Corporate & Investment Banking sono Joint Bookrunners. Come parte del mandato, UniCredit ha richiesto l'inserimento in un portafoglio ordini diversificato e si è impegnata a non interferire con l'assegnazione delle azioni. UniCredit si impegna a sostenere le economie reali nei suoi diversi mercati. Il ricavato della cessione sarà reinvestita nello sviluppo delle attività dei suoi clienti.