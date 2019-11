Costretti stipula polizze banca,indagati

REGGIO CALABRIA, 6 NOV - Costringevano o inducevano con l'inganno clienti, singoli o titolari di imprese, ad aderire a polizze assicurative prospettate come garanzia necessaria e indispensabile per ottenere i finanziamenti richiesti alla banca. Il direttore dell'ufficio finanziario dello sportello Unicredit di Reggio Calabria e sei dipendenti dello stessa struttura sono indagati per usura, estorsione e truffa. La Guardia di finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura reggina, ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 7 soggetti accusati di far parte di un'associazione a delinquere attiva dal 2012. In particolare, le vittime sarebbero state costrette o comunque indotte a contrarre finanziamenti per far conseguire le commissioni all'intermediario tra le imprese-clienti. Da quando emerso il direttore avrebbe ricattato gli imprenditori di classificare il debito "in sofferenza" segnalando l'impresa alla centrale rischi Bankitalia con possibilità di fallimenti e sequestri.