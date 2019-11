Usa, dem reclamano successo Kentucky

WASHINGTON, 6 NOV - Benché il risultato tra i due contendenti sia troppo ravvicinato per dichiarare il vincitore, i dem reclamano il successo in Kentucky, dove il loro candidato, l'attorney general Andy Beshear, ha battuto il governatore repubblicano uscente Matt Bevin col 49,2% dei voti contro 48,9% col 100% delle schede scrutinate. Se l'esito fosse confermato, sarebbe una brutta sconfitta per Donald Trump, in uno stato dove aveva vinto del 30% contro Hillary e dove lunedì aveva tenuto il suo ultimo comizio proprio a sostegno di Bevin.