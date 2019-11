Galantino, no a vecchi collateralismi

ROMA, 5 NOV - "Abbiamo tante cose da pensare nella Chiesa, anche tanti problemi, e lo sport 'con Ruini-contro Ruini' non mi interessa, dichiarare che cosa penso non serve a nessuno". Lo ha detto il Presidente Apsa, mons. Nunzio Galantino, a Tv2000 parlando dell'apertura dell'ex Presidente Cei al dialogo con Matteo Salvini. "Ma se dialogo vuol dire rimettere in piedi vecchi collatelarismi io con questo tipo di dialogo non voglio avere a che fare, non porta da nessuna parte e anche il cardinale Ruini lo sa". "Andare a trovare il vincitore di turno non mi interessa", ha rimarcato Galantino.