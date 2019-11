Gip,Sozzani ha usato immunità come scudo

MILANO, 05 NOV - Non ha mai dato ai pm "la propria versione" e ha preferito "farsi scudo dell'immunità parlamentare di cui gode". Lo scrive il gip di Milano Raffaella Mascarino che ha respinto l'istanza di revoca dei domiciliari per Diego Sozzani, deputato di FI indagato nella maxi inchiesta su un giro di mazzette in Lombardia. Una misura per finanziamento illecito mai eseguita perché la Camera ha detto no all'arresto. Negli atti spunta anche un presunto finanziamento che Sozzani avrebbe dovuto riconoscere all'ex consigliere milanese Pietro Tatarella.