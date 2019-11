Striscione di Forza Nuova contro Sala

MILANO, 05 NOV - "Sala ordina, l'antifa agisce, il popolo subisce": è lo striscione a firma del movimento di estrema destra Forza Nuova comparso questa mattina davanti alla sede del Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan in cui è in corso un incontro a cui partecipa, tra gli altri, anche la senatrice a vita Liliana Segre. Ad annunciarlo dal palco dell'Ecoteatro è stato il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, poco prima dell'inizio dell'incontro "L'etica della responsabilità: dalla memoria all'universalità dei diritti". Per la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, si tratta di una "provocazione inaccettabile e intollerabile di fronte ai cancelli del Municipio 6. L'oltraggio dei neofascisti di Forza Nuova è indegno, perché offende tutti noi e la memoria antifascista di Milano, città medaglia d'Oro alla Resistenza. A chi nutriva ancora dubbi, ecco le prove. I fascisti cercano di tornare a galla e lo fanno colpendo Liliana Segre".