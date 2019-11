Vento forte, vola impalcatura a Imperia

GENOVA, 4 NOV - A causa del forte vento, è crollata nel pomeriggio la copertura dell'impalcatura installata intorno al teatro Cavour di via Cascione a Imperia, da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento centrale, intervenuti per rimuovere i detriti. Il crollo non ha causato feriti: il personale sanitario del 118 ha assistito e accompagnato in ospedale una donna in stato di choc che ha assistito alla scena. Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco della provincia di Imperia legati a problemi generati dalle raffiche di vento. Molte soprattutto le chiamate per rami e alberi pericolanti. Una avaria e la forza della mareggiata sarebbero invece la causa del semi-affondamento di uno yacht battente bandiera portoghese, il cui comandante, per chiedere aiuto, ha fatto rotta all'interno di Portosole. Anche in questo caso, oltre a ormeggiatori e guardia costiera, sono intervenuti i vigili del fuoco.