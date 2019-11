Detenuti torturati, scarcerato agente

TORINO, 4 NOV - Il Tribunale del riesame ha disposto la scarcerazione di uno dei sei agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno, ai domiciliari con l'accusa di violenze sui detenuti nel carcere delle Vallette. "Aspetto di leggere le motivazioni", dichiara il legale dell'agente tornato libero, l'avvocato Antonio Genovese. I sei agenti sono indagati in un procedimento per reati di tortura e di abuso di autorità riguardo a diversi presunti episodi di violenza commessi tra l'aprile 2017 e il novembre 2018. Le persone offese sono recluse per violenza sessuale. L'inchiesta aveva preso il via dopo che una delle vittima si era rivolta al Garante dei detenuti del Comune di Torino.