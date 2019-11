Inchiesta su induisti, 150mila in Italia

ROMA, 4 NOV - Sono oltre 150mila gli induisti che vivono in Italia e si contano tra loro 30mila cittadini italiani induisti. Una religione presente da anni nel nostro Paese con il 72% degli immigrati di questa fede che vive in Italia da oltre 10 anni. Eppure spesso si cede a "stereotipi e semplificazioni, quando non a vere e proprie false credenze". Lo evidenzia l'Eurispes nel primo rapporto 'L'induismo in Italia'. Il problema della non conoscenza parte dai testi scolastici: 8 cittadini italiani di fede induista su 10 ritengono che i libri di scuola riportino informazioni corrette solo 'qualche volta' o 'raramente'. D'altronde lo yoga, che in Italia molti conoscono e praticano, è considerato una ginnastica e non una pratica di ascesi. Per il 91,6% degli intervistati è poi comune sentire associare la propria religione alle 'vacche sacre'. Tra i problemi? La scarsità di templi e una politica lontana. Buono il rapporto con le altre religioni; per oltre il 90% l'Unione Induista Italiana è "un punto di riferimento".