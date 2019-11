Papa: Chiesa non è multinazionale né Ong

CITTA' DEL VATICANO, 4 NOV - La Chiesa che non annuncia "diventa un'associazione spirituale. Una multinazionale per lanciare iniziative e messaggi di contenuto etico-religioso. Niente di male, ma non è la Chiesa". E la Chiesa non è neanche "una Ong, la Chiesa è un'altra cosa". Lo dice Papa Francesco nel libro-intervista con Gianni Valente 'Senza di Lui non possiamo far nulla' (Lev - San Paolo). Il Papa torna sulla necessita di essere "Chiesa in uscita": "Non è una espressione alla moda che mi sono inventato io. E' il comando di Gesù" e "la Chiesa o è in uscita o non è Chiesa".