Francese Buquet arbitra Lokomotiv-Juve

ROMA, 4 NOV - Sarà il francese Ruddy Buquet ad arbitrare Lokomotiv Mosca-Juventus, quarta partita del gruppo D della fase a gironi della Champions in programma a Mosca mercoledì alle 18.55. Lo ha deciso l'Uefa che per Atalanta-Manchester City (Gruppo C), in programma lo stesso giorno alle ore 21 allo stadio S.Siro a Milano ha designato il bielorusso Aleksei Kulbakov.