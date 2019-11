Ucciso da auto pirata a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 04 NOV - Un pedone di 87 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata ieri pomeriggio a Reggio Emilia. Le indagini per rintracciare il conducente sono in corso da parte dei Carabinieri, che hanno disposto posti di blocco, controlli nelle carrozzerie e analisi delle immagini telecamere nella zona. Sentiti già anche alcuni testimoni. L'incidente si è verificato intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio in via della Canalina, quartiere a ridosso del centro. La vittima, Silvio Gattamelati, pensionato, stava attraversando la strada quando all'improvviso è stato sbalzato sull'asfalto. Troppo gravi le lesioni riportate, è morto poco dopo all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Il conducente dell'auto è fuggito dopo l'investimento e ora dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.