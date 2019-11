Mondo mezzo, Buzzi chiede scarcerazione

ROMA, 04 NOV - Una istanza per chiedere la scarcerazione e' stata presentata questa mattina dai difensori di Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative condannato in secondo grado nel procedimento 'Mondo di mezzo' a 18 anni e 4 mesi. In subordine i difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari. Nei confronti di Buzzi la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione di stampo mafioso e ha disposto che la corte d'Appello di Roma ridetermini la pena.