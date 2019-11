Bulli danno fuoco a capelli clochard

VENEZIA, 3 NOV - Indagini sono in corso a Chioggia su un gruppo di bulli, alcuni minorenni, che si sono accaniti con gli accendini su un clochard, tentando di bruciargli i capelli. L'uomo, un 45enne che vive su un peschereccio abbandonato, non avrebbe riportato conseguenze. La scena è stata ripresa con il telefonino da uno dei ragazzi del gruppo, finendo sui social. I carabinieri hanno già identificato i presunti responsabili, e ora stanno valutando eventuali misure a loro carico. Nel video l'uomo - al momento irrintracciabile - è in piedi, di spalle, e sembra acconsentire passivamente alle angherie, forse in ragione di una diminuita capacità di difesa e di comprensione.