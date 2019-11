Attesa pioggia su centro-levante Liguria

GENOVA, 3 NOV - Da domani pomeriggio in Liguria sono attese precipitazioni in intensificazione sul centro-levante della Regione, già colpito dalle intense piogge delle ultime ore. Lo spiega la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova nel centro della Protezione civile. "Domani dovremo valutare molto attentamente quello che le nuove precipitazioni potranno portare - ha detto -. Chiaramente il territorio è completamente saturo, la risposta dei corsi d'acqua è molto veloce anche per precipitazioni che non siano intense". Domani a mezzogiorno l'Arpal deciderà, nel nuovo bollettino meteo, se emanare o meno una nuova allerta meteo.